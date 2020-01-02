1 січня на пожежах загинули 15 українців

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Четвер, 2 січня 2020, 21:24

1 січня в Україні на пожежах загинули 15 громадян.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Жахливою звісткою розпочинається нове десятиліття в Україні: 15 громадян загинули на пожежах упродовж першого дня нового 2020 року. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості".

Деталі: Зазначається, що кількість пожеж у житловому секторі 1 січня зросла майже у двічі — 138 випадків. Основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян і нехтування протипожежними нормами.

Про те, як втрата пильності під час святкувань впливає на трагічну статистику, на гіркому досвіді дізналися мешканці Запорізької, Одеської, Чернігівської, Чернівецької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Сумської та Хмельницької областей.

Українська правда
Теми: ДСНС пожежа


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