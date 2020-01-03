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В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал — ЗМІ

П'ятниця, 3 січня 2020, 03:49
В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал — ЗМІ
Mehdi Ghasemi

За повідомленнями іракського державного телебачення і трьох високопоставлених чиновників в Багдаді, під час атаки на аеропорт було вбито іранського генерала Касем Сулеймані.

Джерело: The Guardian

Деталі: Повідомляється про щонайменше п’ятьох загиблих, серед яких – командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс", що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

Деякі з убитих належать до підтримуваного Тегераном іракського воєнізованого угруповання "Народні сили мобілізації". Його представники заявили, що серед загиблих – очільник "міліції" Абу Махді аль-Мухандіс та керівник підрозділу зав’язків із громадськістю Мухаммед Реда аль-Джабері.

Хто саме здійснив обстріл, не повідомляється.

Теми: ІракІран
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