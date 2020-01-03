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Іранський генерал був убитий за наказом Трампа

П'ятниця, 3 січня 2020, 05:19
Іранський генерал був убитий за наказом Трампа

Ліквідувати командувача елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових Ісламської революції Ірану генерала Касема Сулеймані наказав особисто президент США Дональд Трамп.

Джерело: The Guardian

Деталі: Білий дім заявляв про "рішучі оборонні дії", зроблені президентом Дональдом Трампом з метою вбити генерала Сулеймані. Командувач іранськими силами "Ель-Кудс" загинув в результаті удару безпілотника.

Дослівно: "Генерал Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і у всьому регіоні. Цей удар був спрямований на те, щоб стримати майбутні плани іранських атак. Сполучені Штати будуть продовжувати вживати всіх необхідних заходів для захисту наших людей і наших інтересів по всьому світу".

За кілька хвилин до заяви Пентагона, Трамп опублікував у Твіттері прапор США. Пізніше Білий дім виступив із заявою, в якій говорилося, що напад був "рішучою оборонною акцією", яку проводить "за вказівкою президента".

Нагадаємо:

  • Сулеймані був командиром організації, яку адміністрація Трампа вважає терористичною.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАІракІран
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