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Росія припинила подачу нафти в Білорусь

П'ятниця, 3 січня 2020, 09:53
Росія припинила подачу нафти в Білорусь

Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

Джерело: російське агентство "Інтерфакс-Захід"

Деталі: За даними агентства, про відсутність угод заявили два НПЗ - "Нафтан" в Новополоцьку Вітебської області і Мозирський нафтопереробний завод в Гомельській області.

На підприємствах відзначають, що поточні запаси нафтової сировини дозволять зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Пряма мова представника одного з НПЗ: "Ми працюємо зі зниженою завантаженням на залишках сировини, які були накопичені в грудні. Контракти на поставку нафти як і раніше не укладені, поставки відсутні з 1 січня".

Деталі: Представник іншого НПЗ також підтвердив, що контрактів на поставку нафти немає

Що було раніше: Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

Читайте також: "Аншлюс чи імітація від Лукашенка: що відбувається між Білоруссю та РФ".

Нагадаємо: Як повідомляли ЗМІ Путін і Лукашенко погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіянафта
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