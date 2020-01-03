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У 2020 році українці матимуть декілька "великих вихідних"

П'ятниця, 3 січня 2020, 12:11
У 2020 році українці матимуть декілька великих вихідних

У 2020 році українців чекає кілька вихідних по три-чотири дні поспіль.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Всього в календарі на 2020 рік передбачається 11 офіційних вихідних:

1 січня – Новий рік (середа),

7 січня – православне Різдво Христове (вівторок),

8 березня - Міжнародний жіночий день (неділя),

19 квітня – Пасха (неділя),

1 травня – Міжнародний день праці (п'ятниця),

9 травня – день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (субота),

7 червня – день Святої Трійці (неділя),

28 червня - день Конституції України (неділя),

24 серпня - день незалежності України ( понеділок),

14 жовтня - День захисника України (середа)

25 грудня - Різдво Хрис тово за григоріанським календарем (п'ятниця).

Серед іншого, законодавством передбачено, що якщо державне свято припадає на суботу або неділю, то українці отримують додатковий вихідний в найближчий понеділок.

Таким чином, вихідними днями також будуть понеділки: 9 березня, 20 квітня, 11 травня, 8 червня, 29 червня.

Так, в українців протягом 2020 року кілька вихідних по три-чотири дні поспіль: 4-7 січня, 7-9 березня, 18-20 квітня, 1-3 травня, 9-11 травня, 6-8 червня, 27- 29 червня, 22-24 серпня і 25-27 грудня.

Крім того, Кабінет міністрів розпорядженням від 23 жовтня 2019 № 995-р рекомендував з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2020 році Різдва Христового керівникам підприємств, установ і організацій перенести робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

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Теми: українцісвяткування
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