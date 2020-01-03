На вихідних в Україні мряка, Різдво може порадувати снігом

Найближчі кілька днів в Україні температура повітря вдень триматиметься вище нуля, а вночі морозитиме

Джерело: синоптик Наталка Діденко, Гідрометцентр

Деталі: В Україну йде атмосферний фронт, який зумовить 4-го січня мокрий сніг та дощ у західних областях і на півночі.

5-го січня опади поширяться на більшість областей, проте будуть періодичними та ненадовго.

Вітер північно-західний, помірний. В західних областях можуть бути сильні пориви вітру.

Температура повітря вночі -1-5 градусів, вдень +1+5 градусів, в Криму до +5+8 градусів.

У Києві 4 січня ввечері та 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ. Нічна температура повітря становитиме -2-4 градуси, денна +1+4 градуси.

На Святвечір та Різдво - невеликий та помірний морозець, сніг та мокрий сніг більш ймовірний 7 січня повсюди, окрім південної частини України.