Венедиктова хоче збільшити кількість слідчих ДБР у справах Майдану

Тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова запропонує нову структуру ДБР.

Джерело: пресслужба ДБР.

Пряма мова: "Найближчим часом мною на розгляд президента України буде подано нову структуру бюро, в якій передбачено створення окремого управління у справах Майдану та збільшення кількості слідчих, котрі розслідуватимуть ці провадження".

Деталі: Вона зазначила, що в Бюро створений і уже працює окремий підрозділ, котрий займається розслідуванням справ Майдану. В ньому 25 слідчих.

Венедіктова додала, що до ДБР вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану. Вони містять 2897 епізодів злочинної діяльності.

Йдеться про провадження, які стосуються правоохоронців, прокурорів та суддів, які приймали незаконні рішення щодо учасників протестів.

Також, вона повідомила, що вже відбулося перше засідання робочої групи, яка займається переведенням прокурорів у справах Майдану з ГПУ до ДБР.