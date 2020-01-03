На Різдво в Києві пройде Хода звіздарів, деякі вулиці перекриють

7 січня на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів, рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської закриють.

Джерело: розпорядження КМДА №1769

Деталі: 7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів. У цей день із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку).

В КМДА нагадали також, що 7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне закриття входу на станцію метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

Також, можливе тимчасове закриття на вхід станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".

Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами.