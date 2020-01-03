Адвокати "Небесної сотні" вимагають звільнити нового керівника відділу ДБР у справах Майдану

Адвокати "Небесної сотні" та родичі героїв Майдану заявляють, що призначення Олександра Буряка на посаду керівника відділу ДБР у справах Майдану відбулось закрито і непрозоро, а його репутація є сумнівною.

Джерело: заява Громадської Організації "Родина Героїв Небесної Сотні", ГО Адвокатська дорадча група

Пряма мова: "Призначення відбулось максимально закрито і непрозоро. Невідомо за якими критеріями відбувся вибір керівника і чому на таку важливу посаду призначено саме О.Буряка. Він не має досвіду роботи зі справами Майдану, досягнень у інших справах, зате є сумнівна репутація".

Деталі: Адвокати нагадують, що саме Олександр Буряк згадується на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка, які оприлюднені на офіційному сайті НАБУ.

З них випливає, вказується у заяві, що Павло Вовк перебуває у настільки тісних дружніх стосунках з Буряком, що може "за дзвінком" отримати від ДБР потрібне рішення чи слідчу дію. Зокрема, на плівках зафіксовано розмову Павла Вовка стосовно справи про призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР.

У заяві вказується, що розшукові дії, внаслідок яких отримані ці записи проводились саме при розслідуванні справи Майдану, а ряд суддів Окружного адмінсуду є фігурантами справ Майдану.

Це свідчить про наявність у Буряка реального конфлікту інтересів, що ставить під сумнів об'єктивне розслідування ключових справ Майдану з таким керівником.

Автори заяви стверджують, що ці факти унеможливлять конструктивну співпрацю потерпілих з керівництвом цього відділу та вкрай негативно впливатимуть на довіру суспільства до слідства у справах Майдану.

Адвокати та активісти покладають відповідальність за це призначення на т.в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову. Вони закликають її скасувати це рішення і призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду, на якому перевагу отримають конкурсанти, які мають бездоганну репутацію, досвід у розслідування справ Майдану та користуються довірою потерпілих та суспільства.

Що було раніше: 2 січня стало відомо, що керівником відділу з розслідування справ Майдану у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника директора бюро.