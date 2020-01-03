Зеленський отримав 4,8 мільйона гривень від "Кварталу 95"
П'ятниця, 3 січня 2020, 16:34
Президент Володимир Зеленський задекларував отримання 4,8 мільйона гривень роялті від "Квартала 95".
Джерело: Реєстр електронних декларацій
Деталі: У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 3 січня Зеленський вказав, що отримав 4,88 млн гривень роялті від "Квартал 95" ТОВ і 104 тисячі гривень за користування торговою маркою.
Роялті – це платежі, які виплачуються продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.
Передісторія: Балотуючись у президенти в 2019 році Зеленський подавав декларацію про доходи. Зеленський задекларував за 2017 рік 7,3 млн гривень доходів, в тому числі від роботи у "Кварталі 94".
Українська правда