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Зеленський отримав 4,8 мільйона гривень від "Кварталу 95"

П'ятниця, 3 січня 2020, 16:34
Зеленський отримав 4,8 мільйона гривень від Кварталу 95

Президент Володимир Зеленський задекларував отримання 4,8 мільйона гривень роялті від "Квартала 95".

Джерело: Реєстр електронних декларацій

Деталі: У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 3 січня Зеленський вказав, що отримав  4,88 млн гривень роялті від "Квартал 95" ТОВ і 104 тисячі гривень за користування торговою маркою.

Роялті – це платежі, які виплачуються продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.

Передісторія: Балотуючись у президенти в 2019 році Зеленський подавав декларацію про доходи. Зеленський задекларував за 2017 рік 7,3 млн гривень доходів, в тому числі від роботи у "Кварталі 94".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКвартал
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