Мама подарувала Дубінському 2 "Мерседеса" і "Ленд Крузер"

Народний депутат фракції "Слуга народу", ексжурналіст Олександр Дубінський задекларував 3 подаровані від матері автомобілі.

Джерело: Слідство.інфо, Реєстр електронних декларацій

Деталі: Згідно із інформацією в реєстрі, 27 грудня 2019 року Дубінський отримав у власність від матері, Березовської Алли Олександрівни три подарунки у не грошовому виді. Йдеться про автомобілі Mercedes-Benz G 55 2009 року (1 млн 261 тисяч грн.), Toyota Land Cruiser 200 2013 року (1 млн 123 тисячі грн.) і Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 року (346 тисяч грн).

Також 2 січня Дубінський купив автомобіль Cadillac Escalade 6.2i 2010 року за 1 млн 150 тисяч гривень.

Про перші три автівки раніше згадувалося у розслідуванні "Наших Грошей" на Bihus.Info. Тоді Дубінський розповідав, що інколи мама дає йому покататися на її автомобілях.

Передісторія: Згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, народний депутат фракції "Слуга народу", ексжурналіст Олександр Дубінський, його дружина і його матір володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями.

Дубінський заявив тоді, що не був журналістом і всі квартири та машини, про які йдеться в розслідуванні журналістів, заробив до того, як потрапив у політику.