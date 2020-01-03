Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова.

Джерело: ВАКС на своїй сторінці у Facebook

Деталі: Зазначається, що слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру уряду Миколи Азарова у вигляді тримання під вартою.

Дослівно: "Враховуючи, що підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід…. після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід".

Що передувало: Генпрокуратура завершила слідство у справі Арбузова у січні 2019 року. Йому інкримінується ч.5 ст. 191 КК України: зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати 220 млн грн.

Нагадаємо: У 2017 році російське видання РБК зібрало відомості про екс-президента Віктора Януковича і його оточення через три роки після їх втечі з України.

Один з найближчих соратників сімейства Януковичів колишній перший віце-прем'єр, а після відставки Миколи Азарова в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов стверджував, що бізнес в Росії не веде і повністю зосереджений на науці.



Зазначалось, що він керує Центром досліджень економічного і соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи.



"Правда, на простого економіста Арбузов схожий мало – зустріч з кореспондентом РБК він призначив у спеціально орендованому залі готелю "Савой" у самому центрі Москви, пересувається глава невеликого наукового інституту в супроводі кількох професійних охоронців", – зазначало видання.

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