Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва.

Джерело: ВАКС на своїй сторінці у Facebook

Деталі: Зазначається, що слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру уряду Миколи Азарова у вигляді тримання під вартою.

Дослівно: "Враховуючи, що підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід…. після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід".

Додатково: Прессекретар ВАКС Олеся Чемерис уточнила "Українській правді", що мова йде про першого віцепрем’єра Кабінету міністрів Азарова часів 2010-12 років.

Перший уряд Азарова було сформовано 11 березня 2010, а відправлено у відставку 3 грудня 2012 року. Пост першого віцепрем’єра тоді займав Андрій Клюєв.

*** Раніше в новині помилково вказувалося, що 3 січня суд заочно арештував Сергія Арбузова. Арбузов займав посаду віцепрем’єра в другому уряді Азарова.

Клюєв і Арбузов перебувають у розшуку. Їм інкримінується ч.5 ст. 191 КК України: зловживання службовим становищем у складі злочинної організації.