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8 дітей постраждали від вибуху в клубі на Тернопільщині – поліція

П'ятниця, 3 січня 2020, 21:08
8 дітей постраждали від вибуху в клубі на Тернопільщині – поліція

Правоохоронці з’ясовують причини вибуху в сільському клубі на Тернопільщині, внаслідок якого постраждали восьмеро неповнолітніх.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Зазначається, що 3 січня близько 18.30 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Оскільки площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. 

Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні.  Для надання подальшої кваліфікованої  медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та інші екстрені служби.

 

За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Напередодні надзвичайної події газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом.

Українська правда

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Теми: Тернопільська областьполіціянадзвичайна подія
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