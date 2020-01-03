США перекинуть 3 тисячі військових на Близький Схід

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П'ятниця, 3 січня 2020, 23:01

У зв'язку з ескалацією на Близькому Сході після авіаудару, в результаті якого загинув іранський командир Касем Сулеймані, США відправлять в регіон додатковий контингент.

Джерело: Reuters

Деталі: У п'ятницю Пентагон заявив, що в якості запобіжних заходів США направляють на Близький Схід близько 3000 додаткових солдатів з 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Відзначається, що Іран пообіцяв помститися після того, як в п'ятницю в результаті авіаудару США в Багдаді був убитий Кассем Солеймані, найбільш відомий військовий командир Тегерана і архітектор його зростаючого впливу на Близькому Сході.

Нічна атака, санкціонована президентом США Дональдом Трампом, стала різкою ескалацією "тіньової війни" на Близькому Сході між Іраном і США і їхніми союзниками, головним чином Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Теми: Іран США Ірак


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