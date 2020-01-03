Через обміління Шацьких озер відкрито кримінальну справу

Правоохоронці розслідують факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів державної влади Волині в інтересах третіх осіб, які могли призвести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, в тому числі одному з найбільших озер України – Світязі.

Джерело: прокуратура Волинської області

Деталі: Прокуратура з'ясувала, що посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам законодавства не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання.

Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.

При цьому Державна екологічна інспекція у Волинській області також не подала позову до суду задля припинення протиправної діяльності підприємства.

Відтак, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт зловживання посадовцями Держекоінспекції службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України).

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Що передувало: На сайті президента була зареєстрована петиція, що закликала врятувати від обміління одне з 7 чудес України – озеро Світязь, але вона не набрала достатньо голосів для розгляду.