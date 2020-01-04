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У Лівії оголосили загальну мобілізацію

Субота, 4 січня 2020, 02:08
У Лівії оголосили загальну мобілізацію

Командувач національною армією Лівії фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію для протидії зовнішній агресії.

Джерело: Al Arabiya, ТАРС

Пряма мова: "Ми приймаємо виклик (Туреччини - ред), і я оголошую про загальну мобілізацію проти будь-яких іноземних військ, які будуть спрямовані до нашої країни".

Деталі: Командувач національною армією також звинуватив президента Туреччини в спробах відродити в Лівії "османську спадщину", а також у тому, що він "штовхає свою армію до загибелі". Халіфа Хафтар закликав лівійців згуртуватися проти "ворога, який вирішив захопити країну".

Нагадаємо:

  • Парламент Туреччини 2 січня схвалив меморандум про надсилання військ до Лівії на підтримку визнаного ООН національного уряду країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаЛівія
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