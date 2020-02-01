Імпічмент Трампа: Сенат США провалив голосування за свідків

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Субота, 1 лютого 2020, 00:46

Сенаті США відхилив клопотання про залучення свідків та документів на суд у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: голосування в Сенаті США, CNN

Деталі: За виклик свідків проголосувало 49 сенаторів, проти – 51.

Пряма мова лідера республіканської більшості в Сенаті США Мітча Макконнелла: "Більшість Сенату США визначило, що численних свідків та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже є в наявності, цілком достатньо для того, щоб оцінити звинувачення керівництва Палати (представників – ред.) і завершити процес у справі про імпічмент.

Сенату немає необхідності знову починати розслідування, яке більшість членів Палати представників вирішило завершити...

Іще ніколи в історії Сенату цей орган не припиняв процес про імпічмент з тією лише метою, щоб запросити додаткових свідків..."

Деталі: Наступним кроком у процесі імпічменту стане голосування за виправдання Трампа.

Нагадаємо:

  • Важливим свідком міг стати колишній радник президента з нацбезпеки Джон Болтон.
  • Днями ЗМІ опублікували витяги з його ще не виданої книги, у якій Болтон заявив, що Трамп прямо пов’язував виділення допомоги Україні з початком розслідування щодо його політичного конкурента Байдена.
  • Білий дім заявив Болтону про неможливість публікації його книги у нинішньому вигляді, оскільки вона містить "багато секретної інформації".

Знати більшеБілий дім проти публікації книги Болтона через "секретну інформацію"

Болтон готовий свідчити в Сенаті у справі імпічменту Трампа

Українська правда
Теми: імпічмент США Трамп президент


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