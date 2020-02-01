Імпічмент Трампа: Сенат США провалив голосування за свідків
Сенаті США відхилив клопотання про залучення свідків та документів на суд у справі імпічменту президента Дональда Трампа.
Джерело: голосування в Сенаті США, CNN
Деталі: За виклик свідків проголосувало 49 сенаторів, проти – 51.
Пряма мова лідера республіканської більшості в Сенаті США Мітча Макконнелла: "Більшість Сенату США визначило, що численних свідків та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже є в наявності, цілком достатньо для того, щоб оцінити звинувачення керівництва Палати (представників – ред.) і завершити процес у справі про імпічмент.
Сенату немає необхідності знову починати розслідування, яке більшість членів Палати представників вирішило завершити...
Іще ніколи в історії Сенату цей орган не припиняв процес про імпічмент з тією лише метою, щоб запросити додаткових свідків..."
Деталі: Наступним кроком у процесі імпічменту стане голосування за виправдання Трампа.
Нагадаємо:
- Важливим свідком міг стати колишній радник президента з нацбезпеки Джон Болтон.
- Днями ЗМІ опублікували витяги з його ще не виданої книги, у якій Болтон заявив, що Трамп прямо пов’язував виділення допомоги Україні з початком розслідування щодо його політичного конкурента Байдена.
- Білий дім заявив Болтону про неможливість публікації його книги у нинішньому вигляді, оскільки вона містить "багато секретної інформації".
Знати більше: Білий дім проти публікації книги Болтона через "секретну інформацію"