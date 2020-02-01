Українці треті за кількістю біженців у США – WP

Українці знаходяться на третьому місці за кількістю біженців до Сполучених Штатів. Попереду – громадяни Конго та М’янми.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Кількість біженців з України у Штатах складає 4451 особу. Ця цифра становить 15% від загальної кількості біженців у країні.

За даними 2016 року, біженців з України було 3%. На думку авторів, на зміну демографічного складу біженців могла вплинути політика адміністрації президента США Дональда Трампа. Він виступав за заборону на подорожі до Штатів громадян низки країн, де більшість населення мусульмани.

Українці, які прибувають як біженці до США, як правило, використовують поправку Лотенберга. Вона стосується репресованих у колишньому Радянському Союзі громадян.

Більшість українських біженців – представники релігійних течій (баптисти, п’ятидесятники, євангелісти).