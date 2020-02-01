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Фото Макрона з футболкою проти насильства поліції здійняло хвилю критики

Субота, 1 лютого 2020, 09:56
Фото Макрона з футболкою проти насильства поліції здійняло хвилю критики

Поліцейські профспілки в п'ятницю висловили обурення через "вірусну" фотографію, на якій президент Еммануель Макрон позував із карикатуристом і футболкою, що закликала проти жорстокості поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Футболку Макрону запропонував автор коміксів Жуль, з яким президент мав розмову про жорстокість поліції. На футболці зображена кішка без ока в результаті поранення зброєю під назвою Lanceur de balles de défense (LBD). Ця зброя заборонена для використання правоохоронними органами в деяких країнах Європи, але нею користується французька поліція.

"Ми очікуємо чогось іншого від президента. Фотографія - знак недовіри та зневаги до тих, хто дозволив йому залишитися президентом завдяки їх діям із забезпечення порядку", - заявив Ів Лефевр, генеральний секретар профспілки Unité SGP Police-FO.

Жорстоке поводження з протестувальниками з боку поліції стало широким предметом для обговорення після сутичок між офіцерами та протестувальниками руху "Жовтих жилетів" та учасників протесту проти суперечливої ​​пенсійної реформи уряду.

Уряд давно заперечує звинувачення у надмірному застосуванні сили проти протестувальників.

"Поліцейські для того, щоб захищати французів. Вони мобілізовані, щоб це зробити, і вони це роблять. Ми все повинні на цьому зосередитися", - прокоментував міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

"Я маю захищати творчість та свободу вираження поглядів. Ця футболка говорить щось дуже глибоке про нашу країну та її свободу вираження поглядів", - сказав Макрон журналістам у відповідь на критику.

Сотні людей постраждали під час протестів у Франції з кінця 2018 року. Хоча багато поліцейських стверджують, що вони лише захищаються від насильства з боку протестувальників, за даними ЗМІ, 25 людей втратили око, 5 - руку, а 318 отримали рани голови.

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