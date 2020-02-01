Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Києві

809 переглядів
Субота, 1 лютого 2020, 11:32

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом в рамках візиту турецького президента до Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі офісу глави держави у суботу. 

Офіційна церемонія зустрічі президентів відбудеться об 11:00 в Маріїнському палаці. Опісля пройде церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів. О 13:40 Зеленський та Ердоган поспілкуються з пресою. 

По обіді президенти візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, який проводить Торгово-промислова палата.

Як повідомлялось, Зеленський перед візитом Ердогана затвердив новий склад української частини стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Зеленський відвідував Туреччину у серпні минулого року. Після зустрічі з Ердоганом у Анкарі він закликав до прискорення всіх процедур, необхідних для укладення ЗВТ між Україною і Туреччиною.

Читайте також:  "ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині".

Теми: Зеленський Туреччина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей 1 лютого 2020, 10:40
Ласкаво просимо до клубу 1 лютого 2020, 06:00
NYT опублікував нові відомості з книги Болтона про плани Трампа щодо України 31 січня 2020, 21:20
Усі новини
Головні новини
Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей
Україну накриває дощами, температура до +14
Коронавірус: більше 250 осіб померли, понад 11 тисяч захворіли
Про наркомана Байдена, тиск Порошенка і "Burisma" – інтерв’ю Шокіна для Джуліані
Усі новини
Фото

Сестри з альбінізмом зачаровують світ своєю красою

їжа

10 продуктів холодної пори року: що з ними робити, пояснює шеф-кухар

опитування

Як виглядають сучасні сім’ї та скільки людей живуть самі