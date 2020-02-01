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Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Києві

Субота, 1 лютого 2020, 10:32
Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Києві

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом в рамках візиту турецького президента до Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі офісу глави держави у суботу. 

Офіційна церемонія зустрічі президентів відбудеться об 11:00 в Маріїнському палаці. Опісля пройде церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів. О 13:40 Зеленський та Ердоган поспілкуються з пресою. 

По обіді президенти візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, який проводить Торгово-промислова палата.

Як повідомлялось, Зеленський перед візитом Ердогана затвердив новий склад української частини стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Зеленський відвідував Туреччину у серпні минулого року. Після зустрічі з Ердоганом у Анкарі він закликав до прискорення всіх процедур, необхідних для укладення ЗВТ між Україною і Туреччиною.

Читайте також:  "ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийТуреччина
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