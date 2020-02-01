У Лондоні почало роботу представництво ЄС у Британії

У Лондоні замість офісу Європейської комісії почало роботу дипломатичне представництво ЄС у Великій Британії.

Про це йдеться в оприлюдненій у суботу, 1 лютого, заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Дипломатичне представництво Євросоюзу відтепер буде забезпечуватися делегацією ЄС під моїм керівництвом як верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки. Робота починається сьогодні", - повідомив Боррель.

Представництво ЄС очолив португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда, колишній посол Євросоюзу в ООН і в США.

За словами Борреля, на додаток до таких традиційних обов'язків делегації ЄС в третій країні, як дипломатичне представництво ЄС, координація та звітність ЄС і просування ЄС в приймаючій країні, місія в Британії буде відігравати ключову роль в забезпеченні виконання угоди про вихід Об’єднаного королівства.

Передісторія: