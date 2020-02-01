Прожити на пенсію: "слуга народу" порадив продати собаку елітної породи, аби сплатити комуналку

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Субота, 1 лютого 2020, 16:26

Нардеп, член парламентської фракції партії "Слуга народу"  Євген Брагар в ефірі ток-шоу запропонував пенсіонерці "продати собаку елітної породи", аби сплатити борги за комунальні послуги. 

Джерело: виступ Євгена Брагара в ефірі ток-шоу "Голос народу" 

Пряма мова Брагара: "Прожити в цих умовах дійсно важко, але ми не знаємо, чи має додзвонювач ще якесь майно, тому що субсидія надається залежно від наявності іншого майна та майнового стану. ... Я особисто зустрічав випадки, коли хотіли отримати сусидію, маючи кілька квартир. У такому разі людина має відповідне майнове становище і не потребує надання додаткової субсидії".

"Якщо в неї є якесь майно. ... якийсь собака елітної породи (живе)  у дворі  - вона може його продати у будь-який момент і спокійно собі сплатити (за комунальні послуги - ред.)". 

Деталі: Брагар додав, що "дивним" є, коли фінансова ситуація у людини дозволяє мати кілька машин і демонструвати "нуль" прибутку, і оформлювати собі субсидію.

Дослівно: "Субсидія має формуватися в залежності від фінансового стану", додав нардеп від "Слуги народу".

Українська правда
Теми: пенсії субсидії Слуга народу


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