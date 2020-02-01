Патріарх Кирил запропонував внести згадки про Бога до Конституції РФ

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил виступив із ініціативою внести згадку про Бога до Конституції Росії.

Джерело: заява Кирила на трапезі з нагоди 11-ї річниці своєї інтронізації, пише російський "Інтерфакс"

Дослівно: "Давайте молитися, трудитися, щоб і в нашому Основному законі згадувався Бог. Тому що більшість російських громадян у Бога вірить".

"Я не кажу лише про православних - я говорю також про мусульман і про багатьох інших. Якщо у гімні може бути "Богом збережена рідна земля", чому про це не може бути сказано у нашій Конституції?", - заявив Кирил.

Деталі: Патріарх додав, що сьогодні "можна було б почати дискусію про це".

Пряма мова: "Поки що цього немає, але думаю, спільними зусиллями і молитвами ми сприятимемо тому, щоб така піднесена ідея, якою є віра в Бога, ... була присутня у тому числі і в нашій Конституції".