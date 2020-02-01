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Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу зросла на чверть

Субота, 1 лютого 2020, 16:29
Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу зросла на чверть

У 2019 році кількість відмов громадянам України у в’їзді в Польщу склала 58,5 тисяч - на 25% більше, ніж попереднього року (46,7 тисяч).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє аналітичний центр "Європа без бар’єрів" з посиланням на статистичні дані Прикордонної служби Польщі та дані власних досліджень.

Абсолютна більшість відмов була видана на наземному кордоні. Подорожуючи літаком, імовірність отримати відмову значно менша, зазначають аналітики.

Головними причинами відмов є непідтверджена мета поїздки (34,9 тисяч) та брак коштів (12,8 тисяч).

"Темпи зростання відмов у в’їзді на польському кордоні значно вповільнилися порівняно з минулим роком, коли зростання було близьким до критичного показника в 50%, однак залишилися високими", - зазначила Ірина Сушко, виконавча директорка "Європи без бар’єрів".

За її словами, можна виділити три причини такої динаміки. По-перше, і це головне, після запровадження безвізового режиму триває "перенесення" відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тисяч осіб отримали відмову ще на етапі візової аплікації. 

По-друге, не всі належно готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету та перебіг своєї поїздки. 

По-третє, не завжди є досконалими і методи контролю прикордонних служб ЄС. 

"Нам відомо, що деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівкових коштів, а банківську картку в якості доказу у них не прийняли", – розповіла Ірина Сушко.

Вона нагадала, що моніторинг міграційних показників, таких як відмови у в’їзді, є частиною механізму призупинення безвізових режимів, запровадженого ЄС. За словами Сушко, наразі немає підстав очікувати запуску цього механізму. 

Теми: ПольщавізиЄСкордон
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