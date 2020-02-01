У Петербурзі затримали учасників акції проти змін до Конституції РФ
У Петербурзі поліцейські затримали учасників народного сходу проти змін до Конституції.
Джерело: Новая газета, ОВС-Інфо
Деталі: Народний сход проходив у центрі Петербурга, на Сенатській площі. Учасники акції виступили проти змін Конституції, про які заявив президент РФ Володимир Путін.
"МБХ медіа" повідомляє про мінімум 7 затриманих, "ОВС-Інфо" - про п'ять, "Дощ" - про вісім.
ЗМІ також повідомляють, що одному із затриманих викликали "швидку", оскільки він вдарився головою об асфальт.
Серед затриманих - місцеві активісти Євген Мусін, Марина Кен, Олександр Тонконогов, Алі Кантемир і Володимир Шіпіцин. Про те, у чому їх звинувачують, не повідомляється.
На сенатской жёсткие задержания пикетчиков против конституционной реформы pic.twitter.com/Mcb7yScQuz— Dave Frenkel (@merr1k) February 1, 2020
Мітинг проти внесення поправок до Конституції Росії пройшов також у Єкатеринбурзі на площі Оборони. На акцію прийшли близько 150 осіб.
Присутні тримали в руках плакати з написами: "Гарант є, гарантій немає" і "Руки геть від Конституції".
На думку учасників мітингу, поправки до Конституції вносяться для того, щоб зміцнити владу Володимира Путіна, в якому б статусі він не перебував. Питання про внесення поправок вони зажадали винести на референдум.
На мітингу було прийнято маніфест в якості резолюції. Акція тривала півтори години і завершилася без затримань.
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Що передувало:
- 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
- Після послання Путіна Федеральним зборам уряд РФ подав у відставку, посилаючись на 117 статтю Конституції РФ.
- Згодом Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.
- На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.