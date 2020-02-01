У Петербурзі затримали учасників акції проти змін до Конституції РФ

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Субота, 1 лютого 2020, 18:58

У Петербурзі поліцейські затримали учасників народного сходу проти змін до Конституції.

Джерело: Новая газетаОВС-Інфо 

Деталі: Народний сход проходив у центрі Петербурга, на Сенатській площі. Учасники акції виступили проти змін Конституції, про які заявив президент РФ Володимир Путін.

"МБХ медіа" повідомляє про мінімум 7 затриманих, "ОВС-Інфо" - про п'ять, "Дощ" - про вісім. 

ЗМІ також повідомляють, що одному із затриманих викликали "швидку", оскільки він вдарився головою об асфальт.

Серед затриманих - місцеві активісти Євген Мусін, Марина Кен, Олександр Тонконогов, Алі Кантемир і Володимир Шіпіцин. Про те, у чому їх звинувачують, не повідомляється.

Мітинг проти внесення поправок до Конституції Росії пройшов також у Єкатеринбурзі на площі Оборони. На акцію прийшли близько 150 осіб.

Присутні тримали в руках плакати з написами: "Гарант є, гарантій немає" і "Руки геть від Конституції".

На думку учасників мітингу, поправки до Конституції вносяться для того, щоб зміцнити владу Володимира Путіна, в якому б статусі він не перебував. Питання про внесення поправок вони зажадали винести на референдум.

На мітингу було прийнято маніфест в якості резолюції. Акція тривала півтори години і завершилася без затримань.

 
фото - "Нова газета"

Знати більше: 

Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Що передувало:

  • 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
  • Після послання Путіна Федеральним зборам уряд РФ подав у відставку, посилаючись на 117 статтю Конституції РФ.
  • Згодом Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.
  • На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна

Теми: Росія Конституція акції


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