На Закарпатті горить церква Василя Великого

У Закарпатській області у місті Іршава горить дерев'яна церква Святого Василя Великого.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "В ніч на 2 лютого виникла пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого, що на вул. Набережній у місті Іршава. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 00:55"

Деталі: Над ліквідацією пожежі працюють 5 одиниць техніки та 25 рятувальників. О 01:45 пожежу локалізовано. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією.

За попередньою інформацією постраждалих немає.