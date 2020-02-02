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На Закарпатті горить церква Василя Великого

Неділя, 2 лютого 2020, 02:00
На Закарпатті горить церква Василя Великого

У Закарпатській області у місті Іршава горить дерев'яна церква Святого Василя Великого.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "В ніч на 2 лютого виникла пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого, що на вул. Набережній у місті Іршава. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 00:55"

Деталі: Над ліквідацією пожежі працюють 5 одиниць техніки та 25 рятувальників. О 01:45 пожежу локалізовано. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

 
ДСНС
 
ДСНС

Микола Донєв, УП

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Теми: пожежаЗакарпаття
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