Рятувальники попереджають про сильний вітер

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру та сніголавинну небезпеку в Україні.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "За прогнозом УкрГідрометцентру, вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

"За прогнозами УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)".

Деталі: У ДСНС також повідомили, що у зв’язку з відлигою та опадами 2-3 лютого на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірета очікується формування тало-дощового паводку з поступовими підйомами рівнів води на 0,3-1,0 м над рівнями на 8 годину 31 січня.

На гірських притоках Дністра і Прута очікується послаблення льодових явищ, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями води, без негативних наслідків.