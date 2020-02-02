Рятувальники попереджають про сильний вітер

1749 переглядів
Неділя, 2 лютого 2020, 09:05

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру та сніголавинну небезпеку в Україні.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "За прогнозом УкрГідрометцентру, вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

"За прогнозами УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)".

Деталі: У ДСНС також повідомили, що у зв’язку з відлигою та опадами 2-3 лютого на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірета очікується формування тало-дощового паводку з поступовими підйомами рівнів води на 0,3-1,0 м над рівнями на 8 годину 31 січня.

На гірських притоках Дністра і Прута очікується послаблення льодових явищ, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями води, без негативних наслідків.

Українська правда
Теми: погода ДСНС Карпати


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Карпатах до метру снігу, висока небезпека лавин 1 лютого 2020, 14:48
Україну накриває дощами, температура до +14 1 лютого 2020, 09:53
Лютий можна перейменовувати на пухнастень: прогноз на перші дні 31 січня 2020, 12:47
Усі новини
Головні новини
У Зеленського сподіваються на місцеві вибори в ОРДЛО наприкінці жовтня
Перший день лютого: 14 обстрілів, один військовий загинув, один - підірвався
Під обстрілом біля Новотошківського загинула бойовий медик
Помпео в Білорусі: Україна та РФ врешті мають самі вирішити конфлікт
Усі новини
Фото

Сестри з альбінізмом зачаровують світ своєю красою

мандри

Люди, їжа, гори – чому варто поїхати в Батумі взимку

їжа

10 продуктів холодної пори року: що з ними робити, пояснює шеф-кухар