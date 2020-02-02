Британія очікує, що ЄС запропонує торговельну угоду на кшталт канадської

471 перегляд
Неділя, 2 лютого 2020, 12:36

Британія очікує, що ЄС "виконає свої зобов'язання" запропонувати Лондону угоду про вільну торгівлю на кшталт такої, яку має Канада.

Про це в неділю заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рааб повторив, що жодна угода не потребуватиме "великого узгодження" з правилами блоку.

Після того, як Британія офіційно вийшла з ЄС у п’ятницю, очікується, що обидві сторони в березні почнуть вести переговори про майбутню торговельну угоду. Прем'єр-міністр Борис Джонсон зробить заяву про це в понеділок.

За даними The Telegraph, Джонсон готується запровадити повний митний та прикордонний контроль для всіх товарів ЄС, що надходитимуть до Британії з наступного року, на випадок провалу торгових переговорів з Брюсселем.

Теми: Велика Британія ЄС Brexit Канада торгівля


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЗМІ: Британія готує повний прикордонний і митний контроль товарів з ЄС 1 лютого 2020, 16:36
Кулеба розказав про користь Brexit для відносин України і Британії 1 лютого 2020, 13:24
У Лондоні почало роботу представництво ЄС у Британії 1 лютого 2020, 12:25
Усі новини
Головні новини
Речник МВС натякнув на слід СБУ у вбивстві Шеремета – злив переписки
У Зеленського сподіваються на місцеві вибори в ОРДЛО наприкінці жовтня
Перший день лютого: 14 обстрілів, один військовий загинув, один - підірвався
Під обстрілом біля Новотошківського загинула бойовий медик
Усі новини
мандри

15 помилок, як роблять туристи у Парижі. Поради, як їх уникнути, від місцевих

флешмоб

Волосся на тілі: чому деякі жінки не роблять епіляцію у січні

мандри

Люди, їжа, гори – чому варто поїхати в Батумі взимку