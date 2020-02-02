Туск заявив про підтримку вступу незалежної Шотландії до ЄС, Британія обурена

Колишній президент Європейської ради Дональд Туск каже, що Брюссель відчуває "емпатію" щодо вступу незалежної Шотландії до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Лідерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що незалежна Шотландія прагне повного членства в ЄС.

На запитання про перспективу вступу незалежної Шотландії до ЄС Туск відповів, що "я хочу зупинитися, щоб не сказати щось занадто прямо".

Він сказав, що відчуває себе "дуже по-шотландському, надто після Brexit".

Однак він додав, що слід "поважати внутрішні дебати у Великій Британії", і що втручатися - не його справа. Туск попередив, що Шотландія не буде прийнята в ЄС автоматично.

Підкресливши рівень підтримки в ЄС щодо вступу до союзу незалежної Шотландії, він сказав: "Емоційно я не сумніваюся, що всі будуть захоплені тут, в Брюсселі, і в цілому в Європі".

"Якщо ви запитаєте мене про наші емоції, я думаю, що це завжди емпатія".

Туск також сказав, що "формальностей" та угод слід дотримуватися.

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що слова Туска були "неєвропейськими і досить безвідповідальними".

Рааб попередив, що коментарі можуть сприяти "сепаратистським тенденціям" в Іспанії, Франції й Італії.

"Я не впевнений, що європейські лідери, не кажучи вже про Велику Британію, насправді вітають такі висловлювання", - сказав він.