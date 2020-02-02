Туск заявив про підтримку вступу незалежної Шотландії до ЄС, Британія обурена

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Неділя, 2 лютого 2020, 13:57

Колишній президент Європейської ради Дональд Туск каже, що Брюссель відчуває "емпатію" щодо вступу незалежної Шотландії до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Лідерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що незалежна Шотландія прагне повного членства в ЄС.

На запитання про перспективу вступу незалежної Шотландії до ЄС Туск відповів, що "я хочу зупинитися, щоб не сказати щось занадто прямо".

Він сказав, що відчуває себе "дуже по-шотландському, надто після Brexit".

Однак він додав, що слід "поважати внутрішні дебати у Великій Британії", і що втручатися - не його справа. Туск попередив, що Шотландія не буде прийнята в ЄС автоматично.

Підкресливши рівень підтримки в ЄС щодо вступу до союзу незалежної Шотландії, він сказав: "Емоційно я не сумніваюся, що всі будуть захоплені тут, в Брюсселі, і в цілому в Європі".

"Якщо ви запитаєте мене про наші емоції, я думаю, що це завжди емпатія".

Туск також сказав, що "формальностей" та угод слід дотримуватися.

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що слова Туска були "неєвропейськими і досить безвідповідальними".

Рааб попередив, що коментарі можуть сприяти "сепаратистським тенденціям" в Іспанії, Франції й Італії.

"Я не впевнений, що європейські лідери, не кажучи вже про Велику Британію, насправді вітають такі висловлювання", - сказав він.

Теми: Велика Британія ЄС Brexit


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