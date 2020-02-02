Військовослужбовець на службовому авто скоїв смертельне ДТП на Львівщині

Рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону скоїв наїзд на пішохода, перебуваючи за кермом службового авто: в результаті інциденту потерпілий отримав травми, від яких помер на місці.

Джерело: пресслужба Держбюро розслідувань

Деталі: За попередньою інформацією, військовослужбовець скоїв ДТП 2 лютого приблизно опівночі, рухаючись на "Volkswagen Transporter" в напрямку переходу з республікою Польща в с. Угринів Сокальського району.

На місці події працювали слідчі ДБР. Транспортний засіб вилучено.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.