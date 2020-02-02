Військовослужбовець на службовому авто скоїв смертельне ДТП на Львівщині

2825 переглядів
Неділя, 2 лютого 2020, 14:59
фото - пресслужба ДБР

Рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону скоїв наїзд на пішохода, перебуваючи за кермом службового авто: в результаті інциденту потерпілий отримав травми, від яких помер на місці.

Джерело: пресслужба Держбюро розслідувань 

Деталі: За попередньою інформацією, військовослужбовець скоїв ДТП 2 лютого приблизно опівночі, рухаючись на "Volkswagen Transporter" в напрямку переходу з республікою Польща в с. Угринів Сокальського району. 

На місці події працювали слідчі ДБР. Транспортний засіб вилучено.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

 
 
фото - пресслужба ДБР

Українська правда
Теми: ДТП Львівщина ДБР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Києві водій збив на смерть молодого чоловіка і втік 31 січня 2020, 11:22
Дві електроопори одна за одною впали на тролейбус та авто у Львові 28 січня 2020, 15:49
У Харкові трамвай смертельно травмував пішохода 28 січня 2020, 03:09
Усі новини
Головні новини
Джуліані просив помічника Зеленського залишити Кличка на посаді – NYT
"Нафтогаз": продавати собак і хом'яків не треба, зверніться по субсидію
Речник МВС натякнув на слід СБУ у вбивстві Шеремета – злив переписки
У Зеленського сподіваються на місцеві вибори в ОРДЛО наприкінці жовтня
Усі новини
дослідження

Мозок може зістаритися від надмірного споживання алкоголю та тютюну

здоров'я

Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих

їжа

Як готувати, зберігати й подавати їжу та не отруїтись. 6 важливих порад