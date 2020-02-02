Теракт у Лондоні: поліція застрелила чоловіка, який напав з ножем на перехожих
У Лондоні внаслідок нападу невідомого, озброєного ножем, кілька людей зазнали поранень. Нападника застрелено, поліція визнала інцидент терактом.
Джерело: поліція Лондона у Твіттері, The Telegraph, "Європейська правда"
Деталі: Збройний напад стався 2 лютого в лондонському районі Стрітхем.
Дослівно: "Озброєні офіцери поліції застрелили чоловіка у Стрітхемі. За інформацією на даному етапі, внаслідок нападу поранень зазнали кілька людей. Обставини вивчаються, ми надамо подальшу інформацію якнайшвидше. Інцидент вважається терористичним актом", - йдеться у повідомленні поліції.
Також правоохоронці закликали уникати даного району на час роботи екстрених служб на місці інциденту.
#Streatham: London's Metropolitan Police say emergency services are dealing with an incident in Streatham and urge people to stay away from the area.— I.E.N. (@BreakingIEN) February 2, 2020
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#BREAKING: Chaotic scenes in a busy streatham high street in London as police shoot dead a knife wielding man, several injured. pic.twitter.com/Oq1AXkBpjx— TommyGirl (@IAmTommy1990) February 2, 2020