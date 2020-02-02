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Теракт у Лондоні: поліція застрелила чоловіка, який напав з ножем на перехожих

Неділя, 2 лютого 2020, 16:41
Теракт у Лондоні: поліція застрелила чоловіка, який напав з ножем на перехожих

У Лондоні внаслідок нападу невідомого, озброєного ножем, кілька людей зазнали поранень. Нападника застрелено, поліція визнала інцидент терактом. 

Джерело: поліція Лондона у Твіттері, The Telegraph, "Європейська правда"

Деталі: Збройний напад стався 2 лютого на Хай Роуд в районі Стрітхем на півдні Лондону.   

Дослівно: "Озброєні офіцери поліції застрелили чоловіка у Стрітхемі. За інформацією на даному етапі, внаслідок нападу поранень зазнали кілька людей. Обставини вивчаються, ми надамо подальшу інформацію якнайшвидше. Інцидент вважається терористичним актом", - йдеться у повідомленні поліції. 

Також правоохоронці закликали уникати даного району на час роботи екстрених служб на місці інциденту. 

За повідомленням очевидців у соцмережах, принаймні двоє осіб зазнали поранень внаслідок нападу невідомого з ножем. Їм було надано невідкладну медичну допомогу. 

За словами свідків інциденту, нападник "просто зайшов в магазин, взяв ніж і почав колоти людей. Власник магазину намагався відібрати у нього ніж, але той ухилився. Ніж був дійсно великий".

Після інциденту територію над Стрітхемом патрулювали вертольоти.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: терактВелика Британіяполіція
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