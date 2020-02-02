Теракт у Лондоні: поліція застрелила чоловіка, який напав з ножем на перехожих

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Неділя, 2 лютого 2020, 17:41

У Лондоні внаслідок нападу невідомого, озброєного ножем, кілька людей зазнали поранень. Нападника застрелено, поліція визнала інцидент терактом. 

Джерело: поліція Лондона у Твіттері, The Telegraph, "Європейська правда"

Деталі: Збройний напад стався 2 лютого в лондонському районі Стрітхем. 

Дослівно: "Озброєні офіцери поліції застрелили чоловіка у Стрітхемі. За інформацією на даному етапі, внаслідок нападу поранень зазнали кілька людей. Обставини вивчаються, ми надамо подальшу інформацію якнайшвидше. Інцидент вважається терористичним актом", - йдеться у повідомленні поліції. 

Також правоохоронці закликали уникати даного району на час роботи екстрених служб на місці інциденту. 

Теми: теракт Велика Британія поліція


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