Застрелив, забрав пакет, втік: у центрі Києва скоїли вбивство

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Неділя, 2 лютого 2020, 20:36
фото - Інформатор

У Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік. 

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва,  "Інформатор"

Деталі:  Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 18:00.

Особу загиблого встановлено: це - киянин, 1977 року народження. 

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК "Умисне вбивство", санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі. 

Дослівно: "На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники. На розшук і затримання зловмисника орієнтовано всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція".

Деталі: За даними ЗМІ, вбивство сталося у дворі житлового будинку за адресою вул.Саксаганського, 117, де невідомий кілька разів вистрілив у загиблого. Чоловік помер на місці.  За попередньою інформацією, нападник підбіг до постраждалого ззаду, здійснив кілька пострілів, після чого забрав пакет з невідомим вмістом і втік з місця пригоди. 

 
 
фото - поліція Києва

 
фото - "Інформатор"

Українська правда
Теми: вбивство Київ поліція


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