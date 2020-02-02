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Застрелив і втік: у центрі Києва вбили пластичного хірурга

Неділя, 2 лютого 2020, 19:36
Застрелив і втік: у центрі Києва вбили пластичного хірурга
фото - поліція Києва

У Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік. 

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва, заступник начальника київської поліції Герман Приступа, начальник відділу поліції Шевченківського району Дмитро Шумейко у коментарі Hromadske 

Деталі:  Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 18:00. Вбивство сталося у дворі житлового будинку за адресою вул.Саксаганського, 117.  

Особу загиблого встановлено: місцевий мешканець, 1977 року народження.  Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК "Умисне вбивство", санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі. 

Дослівно: "На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники. На розшук і затримання зловмисника орієнтовано всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція", - повідомили у поліції.

Деталі: Як заявив Приступа, чоловік, якого застрелили, винаймав квартиру за цією адресою, він - пластичний хірург. За словами Шумейка, у квартирі загиблий проживав разом з сім'єю, одружений, має дітей. 

За даними Hromadske, загиблий - Андрій Сотник, який працював керівником у "DMK Ukraine". На сайті компанії вказано, що Сотник є кандидатом медичних наук, лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.  На сторінці Сотника у Facebook зазначено, що він - уродженець Донецька. 

ЗА ДАНИМИ ЗМІ, ЗАГИБЛИЙ В РЕЗУЛЬТАТІ НАПАДУ - ПЛАСТИЧНИЙ ХИРУРГ АНДРІЙ СОТНИК
ЗА ДАНИМИ ЗМІ, ЗАГИБЛИЙ В РЕЗУЛЬТАТІ НАПАДУ - ПЛАСТИЧНИЙ ХИРУРГ АНДРІЙ СОТНИК
 
 
фото - поліція Києва

 
фото - "Інформатор"

Українська правда

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Теми: вбивствоКиївполіція
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