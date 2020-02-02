У Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва, заступник начальника київської поліції Герман Приступа, начальник відділу поліції Шевченківського району Дмитро Шумейко у коментарі Hromadske

Деталі: Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 18:00. Вбивство сталося у дворі житлового будинку за адресою вул.Саксаганського, 117.

Особу загиблого встановлено: місцевий мешканець, 1977 року народження. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК "Умисне вбивство", санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Дослівно: "На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники. На розшук і затримання зловмисника орієнтовано всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція", - повідомили у поліції.

Деталі: Як заявив Приступа, чоловік, якого застрелили, винаймав квартиру за цією адресою, він - пластичний хірург. За словами Шумейка, у квартирі загиблий проживав разом з сім'єю, одружений, має дітей.

За даними Hromadske, загиблий - Андрій Сотник, який працював керівником у "DMK Ukraine". На сайті компанії вказано, що Сотник є кандидатом медичних наук, лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом. На сторінці Сотника у Facebook зазначено, що він - уродженець Донецька.

ЗА ДАНИМИ ЗМІ, ЗАГИБЛИЙ В РЕЗУЛЬТАТІ НАПАДУ - ПЛАСТИЧНИЙ ХИРУРГ АНДРІЙ СОТНИК