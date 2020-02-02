У Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва, "Інформатор"

Деталі: Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 18:00.

Особу загиблого встановлено: це - киянин, 1977 року народження.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК "Умисне вбивство", санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Дослівно: "На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники. На розшук і затримання зловмисника орієнтовано всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція".

Деталі: За даними ЗМІ, вбивство сталося у дворі житлового будинку за адресою вул.Саксаганського, 117, де невідомий кілька разів вистрілив у загиблого. Чоловік помер на місці. За попередньою інформацією, нападник підбіг до постраждалого ззаду, здійснив кілька пострілів, після чого забрав пакет з невідомим вмістом і втік з місця пригоди.