Унаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада в сирійській провінції Ідліб у неділю загинули 11 мирних мешканців.

Джерело: Анадолу

Дослівно: "Армія режиму Башара Асада і ВКС Росії продовжують піддавати бомбардуванням і обстрілам райони Ідлібської зони деескалації на північному заході Сирії. У результаті ударів ВКС РФ і авіації режиму в неділю, 2 лютого, загинули ще 11 мирних жителів".

Деталі: Жертвами удару російських військових літаків у населеному пункті Сермін стали вісім осіб.

Унаслідок нальотів сирійської авіації на низку населених пунктів загинули три людини.

Наразі загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів. Є ймовірність зростання кількості жертв.