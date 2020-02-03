В Сирії унаслідок нальотів російської авіації загинули 11 мирних мешканців

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Понеділок, 3 лютого 2020, 06:23

Унаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада в сирійській провінції Ідліб у неділю загинули 11 мирних мешканців.

Джерело: Анадолу

Дослівно: "Армія режиму Башара Асада і ВКС Росії продовжують піддавати бомбардуванням і обстрілам райони Ідлібської зони деескалації на північному заході Сирії. У результаті ударів ВКС РФ і авіації режиму в неділю, 2 лютого, загинули ще 11 мирних жителів".

Деталі: Жертвами удару російських військових літаків у населеному пункті Сермін стали вісім осіб.

Унаслідок нальотів сирійської авіації на низку населених пунктів загинули три людини.

Наразі загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів. Є ймовірність зростання кількості жертв.

Теми: Сирія Росія війна


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