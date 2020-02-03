У Сирії унаслідок нальотів російської авіації загинули 11 мирних мешканців
Понеділок, 3 лютого 2020, 05:23
Унаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада в сирійській провінції Ідліб у неділю загинули 11 мирних мешканців.
Джерело: Анадолу
Дослівно: "Армія режиму Башара Асада і ВКС Росії продовжують піддавати бомбардуванням і обстрілам райони Ідлібської зони деескалації на північному заході Сирії. У результаті ударів ВКС РФ і авіації режиму в неділю, 2 лютого, загинули ще 11 мирних жителів".
Деталі: Жертвами удару російських військових літаків у населеному пункті Сермін стали вісім осіб.
Унаслідок нальотів сирійської авіації на низку населених пунктів загинули три людини.
Наразі загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів. Є ймовірність зростання кількості жертв.