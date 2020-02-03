Двоє блогерів загинули на закинутій шахті: зірвалися з висоти

4007 переглядів
Понеділок, 3 лютого 2020, 11:52

Двоє блогерів зірвалися з висоти 500 метрів і загинули на одній із покинутих шахт у Кривому Розі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Деталі: Група у складі 5 чоловік запланували зняти відео спуску у покинутий вентиляційний ствол шахти. Зламавши решітку на вході до надшахтної споруди, 2 чоловіків (віком близько 30 років) за допомогою альпіністського обладнання спустились вглиб стволу.

 

Проте за невідомих обставин вони обидва зірвались.

Рятувальники, які прибули на виклик, спустились до вентиляційного стволу та о 03:45 виявили тіла загиблих на горизонті 550 м.

О 05:49 тіла двох загиблих чоловіків підняли на поверхню та передали працівникам Національної поліції.

 

Українська правда
Теми: надзвичайна подія Кривий Ріг


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дах спорткомплексу впав разом з робочим в Петербурзі 31 січня 2020, 15:40
Українське судно сіло на мілину на Дунаї, рух кораблів заблокований 28 січня 2020, 16:39
Дві електроопори одна за одною впали на тролейбус та авто у Львові 28 січня 2020, 15:49
Усі новини
Головні новини
Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку запису пілота
Разумков – нардепам: Зі зручних крісел ВР можна швидко знову стати ближче до людей
Чиновник пропонував $40 тисяч керівнику Держрезерву
Від коронавірусу вилікувалися трохи більше людей, ніж померли
Усі новини
Діти

10 наукових підказок для батьків від американської економістки

Фото

Сестри з альбінізмом зачаровують світ своєю красою

флешмоб

Волосся на тілі: чому деякі жінки не роблять епіляцію у січні