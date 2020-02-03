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Двоє блогерів загинули на закинутій шахті: зірвалися з висоти

Понеділок, 3 лютого 2020, 10:52
Двоє блогерів загинули на закинутій шахті: зірвалися з висоти

Двоє блогерів зірвалися з висоти 500 метрів і загинули на одній із покинутих шахт у Кривому Розі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Деталі: Група у складі 5 чоловік запланували зняти відео спуску у покинутий вентиляційний ствол шахти. Зламавши решітку на вході до надшахтної споруди, 2 чоловіків (віком близько 30 років) за допомогою альпіністського обладнання спустились вглиб стволу.

 

Проте за невідомих обставин вони обидва зірвались.

Рятувальники, які прибули на виклик, спустились до вентиляційного стволу та о 03:45 виявили тіла загиблих на горизонті 550 м.

О 05:49 тіла двох загиблих чоловіків підняли на поверхню та передали працівникам Національної поліції.

 

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяКривий Ріг
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