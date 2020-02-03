Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія представила офіційну позицію для переговорів з Британією

Понеділок, 3 лютого 2020, 12:10
Єврокомісія представила офіційну позицію для переговорів з Британією

Європейська комісія оприлюднила рекомендацію Раді ЄС розпочати переговори про нове партнерство з Великою Британією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

"Ця рекомендація ґрунтується на діючих настановах та висновках Європейської ради, а також на Політичній декларації, узгодженій між ЄС та Великою Британією у жовтні 2019 року", - йдеться у заяві.

Документ містить вичерпну пропозицію щодо переговорних директив, що визначають сферу та умови майбутнього партнерства, які Європейський Союз передбачає з Британією.

Ці директиви охоплюють усі сфери, що представляють інтерес для переговорів, включаючи торговельно-економічне співробітництво, правоохоронну та судову співпрацю у кримінальних справах, зовнішню політику, безпеку та оборону, участь у програмах Союзу та інших тематичних сферах співробітництва.

Наступним кроком Рада ЄС повинна затвердити проєкти директив для переговорів. Це офіційно дозволить Єврокомісії відкрити переговори від імені ЄС.

Нагадаємо, що Британія покинула ЄС в ніч на 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду, засновану на рівній конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться про угоду, торговельні відносини між Британією і ЄС будуть регулюватися правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.

Теми: ЄврокомісіяВелика БританіяBrexit
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Єврокомісія
Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити "зернову угоду"
Президентка Єврокомісії про рух України до Євросоюзу: Швидкість вражає
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: