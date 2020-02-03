Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган вже в Києві: в програмі є стратрада і бізнес-форум

Понеділок, 3 лютого 2020, 12:20
Ердоган вже в Києві: в програмі є стратрада і бізнес-форум

Президент Володимир Зеленський зустрічається з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув в Україну з офіційним візитом.

Джерело: Офіс президента, "Українська правда"

Деталі: Урочиста церемонія зустрічі відбулася біля Маріїнського палацу у Києві.

Згідно з програмою, оприлюдненою ОП, після зустрічі президентів у форматі віч-на-віч відбудеться восьме засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Зеленського та Ердогана. Також будуть підписані українсько-турецькі двосторонні документи.

Глави держав зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Також президенти України та Турецької Республіки візьмуть участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.

Додатково: У соцмережах кияни скаржилися на затори через президентський кортеж.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Туреччина
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: