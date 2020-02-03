Ердоган вже в Києві: в програмі є стратрада і бізнес-форум

Президент Володимир Зеленський зустрічається з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув в Україну з офіційним візитом.

Джерело: Офіс президента, "Українська правда"

Деталі: Урочиста церемонія зустрічі відбулася біля Маріїнського палацу у Києві.

Згідно з програмою, оприлюдненою ОП, після зустрічі президентів у форматі віч-на-віч відбудеться восьме засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Зеленського та Ердогана. Також будуть підписані українсько-турецькі двосторонні документи.

Глави держав зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Також президенти України та Турецької Республіки візьмуть участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.

Додатково: У соцмережах кияни скаржилися на затори через президентський кортеж.