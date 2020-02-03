Українською вдома говорять майже половина українців

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Понеділок, 3 лютого 2020, 15:47

48,3% жителів України розмовляють удома виключно або переважно українською, російською у сім’ї спілкуються 28% опитаних.

Джерело: результати опитування, проведеного Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних  досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня

Деталі: Виключно українською вдома розмовляють 37,3%, тільки російською – 13,5%. 

 

Однаково часто російською та українською розмовляють 23,7% опитаних.

Дослідження проводилося з 24 по 28 січня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2003 респонденти. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.   

Українська правда
Теми: мова опитування українці


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