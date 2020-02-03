В Україну йдуть снігопади

Синоптики попереджають, що упродовж 4-6 лютого очікується ускладнення погодних умов до помаранчевого (другого) рівня небезпечності.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook

Деталі: Повідомляється, що вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті буде значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

3-4 лютого на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см;

Місцями буде ожеледь та налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця; на Кіровоградщині та Дніпропетровщині сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети.

Дослівно ДСНС: "Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства".