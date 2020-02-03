Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 на сході України і викликала їх для слідчих дій.

Про це агентству ТАСС заявила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна.

"Національна прокуратура Нідерландів висунула звинувачення і викликала чотирьох підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених - Пулатова Олега Юлдашевича - захищатиме міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російського", - сказала вона.

Кутьїна додала, що робота групи адвокатів буде здійснюватися у відповідності з усіма нормами міжнародного права.

"При здійсненні захисту ми будемо розглядати цю справу з глибокою повагою до почуттів сімей жертв, а також з урахуванням основного принципу кримінального провадження, яким є презумпція невинності. Ми сподіваємося, що розгляд справи в суді Нідерландів буде незалежним і об'єктивним", - підкреслила адвокат.

Нагадаємо, один або декілька підозрюваних у справі збиття МН17 хочуть долучитися до судового процесу та бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Як повідомлялося, суд над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH-17 розтягнеться на 25 тижнів.

Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року.

Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги. Засідання транслюватимуть наживо.

Як відомо, об'єднана слідча група (JIT) раніше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт"). Їм висунуть звинувачення в убивстві.

"Європейська правда"