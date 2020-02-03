Зеленський і Ердоган обговорили можливість імпорту каспійського газу до України

Україна зацікавлена у можливості імпорту азербайджанського газу, який проходить через територію Туреччини газогоном TANAP.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з турецьким колегою Таїпом Ердоганом у Києві.

"Для нас важливі питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до України", – зазначив Зеленський.

Загальна протяжність TANAP становить 1850 км. Це ділянка енергетичного коридору з Азербайджану в Європу загальною протяжністю 3500 км.

Первісна пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубометрів газу в рік. З них 6 млрд кубометрів азербайджанського газу постачатиметься до Туреччини, а ще 10 млрд - далі до Європи.

Нагадаємо, Болгарія через інтерконектор імпортуватиме азербайджанський газ з Греції, куди він надходитиме з Туреччини.