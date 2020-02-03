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Після зустрічі з Ердоганом Зеленський доручив СБУ взятися за гюленівські школи в Україні

Понеділок, 3 лютого 2020, 16:45
Після зустрічі з Ердоганом Зеленський доручив СБУ взятися за гюленівські школи в Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив керівництву СБУ зайнятися діяльністю навчальних закладів, пов’язаних з організацією опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у спробі перевороту 2016 року.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Ми сьогодні довгий час говорили на цю тему, говорили дуже детально. Я знаю, що це питання уже було на порядку денному між Україною і Туреччиною", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це питання багато років не вирішувалося.

"Сьогодні я отримав дуже детальні речі і факти від президента Ердогана, є різні прізвища. Всю цю інформацію я вже передав керівнику СБУ, який повинен цим питанням займатися", - сказав президент.

Як відомо, Анкара пов'язує вчителів, які працюють у школах "гюленістів", з релігійним проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого вважає відповідальним за спробу військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року.

У 2018 року Анкара вимагала від Києва екстрадиції п'ятьох турецьких вчителів, нібито пов'язаних з і Фетхуллахом Гюленом.

Довідка. Фетхуллах Гюлен - 78-річний турецький богослов і проповідник. Він живе у вигнанні в Сполучених Штатах, де йому було надано притулок.

Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній партії справедливості і розвитку (AKP) турецького президента прийти до влади.

Рух Гюлена було оголошено в Туреччині терористичною організацією, Україна видала Туреччині кількох прихильників Гюлена.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЕрдоганТуреччинаУкраїна
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