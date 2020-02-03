Після зустрічі з Ердоганом Зеленський доручив СБУ взятися за гюленівські школи в Україні

3945 переглядів
Понеділок, 3 лютого 2020, 17:45

Президент України Володимир Зеленський доручив керівництву СБУ зайнятися діяльністю навчальних закладів, пов’язаних з організацією опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у спробі перевороту 2016 року.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Ми сьогодні довгий час говорили на цю тему, говорили дуже детально. Я знаю, що це питання уже було на порядку денному між Україною і Туреччиною", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це питання багато років не вирішувалося.

"Сьогодні я отримав дуже детальні речі і факти від президента Ердогана, є різні прізвища. Всю цю інформацію я вже передав керівнику СБУ, який повинен цим питанням займатися", - сказав президент.

Як відомо, Анкара пов'язує вчителів, які працюють у школах "гюленістів", з релігійним проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого вважає відповідальним за спробу військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року.

У 2018 року Анкара вимагала від Києва екстрадиції п'ятьох турецьких вчителів, нібито пов'язаних з і Фетхуллахом Гюленом.

Довідка. Фетхуллах Гюлен - 78-річний турецький богослов і проповідник. Він живе у вигнанні в Сполучених Штатах, де йому було надано притулок.

Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній партії справедливості і розвитку (AKP) турецького президента прийти до влади.

Рух Гюлена було оголошено в Туреччині терористичною організацією, Україна видала Туреччині кількох прихильників Гюлена.

Теми: Зеленський Ердоган Туреччина Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ердоган: Туреччина допоможе побудувати житло для 500 сімей кримських татар 3 лютого 2020, 17:55
Зеленський про повернення полонених: Думаю, найближчим часом будуть дати 3 лютого 2020, 17:30
Зеленський і Ердоган обговорили можливість імпорту каспійського газу до України 3 лютого 2020, 17:22
Усі новини
Головні новини
Справа MH17: у Нідерландах висунули звинувачення підозрюваним – ЗМІ
В Україну йдуть снігопади
Якби вибори, у Верховну Раду точно пройшли б лише 4 партії
З’явився новий рейтинг довіри до влади
Усі новини
опитування

Українцям стали менше подобатися комедії

здоров'я

Коли болить голова, горло чи живіт: що можна їсти, а що – ні

дослідження

Мозок може зістаритися від надмірного споживання алкоголю та тютюну