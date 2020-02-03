Міносвіти хоче дистанційно навчати китайців, які не можуть приїхати через коронавірус

Міністерство освіти і науки запропонувало закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю, які не можуть бути в Україні у зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу.

Джерело: лист МОН керівникам закладу вищої освіти

Пряма мова Ганни Новосад: "Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів".

Деталі: Українські виші мають довести до відома студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії про цю можливість до 10 лютого.

Відомство, у свою чергу, виконало рекомендації секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

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