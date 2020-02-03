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Міносвіти хоче дистанційно навчати китайців, які не можуть приїхати через коронавірус

Понеділок, 3 лютого 2020, 19:18
Міносвіти хоче дистанційно навчати китайців, які не можуть приїхати через коронавірус

Міністерство освіти і науки запропонувало закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю, які не можуть бути в Україні у зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу.

Джерело: лист МОН керівникам закладу вищої освіти

Пряма мова Ганни Новосад: "Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією  ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів".

Деталі: Українські виші мають довести до відома студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії про цю можливість до 10 лютого.

Відомство, у свою чергу, виконало рекомендації секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

 

Нагадаємо:

  • Станом на 3 лютого у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні.
  • Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції.

Українська правда

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Теми: МіносвітикоронавірусКитайУкраїна
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