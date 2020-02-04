Міністр енергетики каже, що розділення платіжок за газ не вплине на ціну

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що розділення платіжок за природній газ не буде впливати на його ціну для споживачів.

Джерело: Оржель в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ціна не виросла. І сума цих двох платіжок має становити ціну, яка у нас має сформуватися за січень... Справа у тому, що у нас відбувається розвиток ринку. Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було прийнято рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу та розподіл, це є послуги, а друга - це ціна товару."

Деталі: Оржель не виключає, що ціна на газ може зменшитись залежно від умов на ринку. "Але ще раз підкреслюю, що ціна не має зростати. Тобто сума цих двох платіжок має становити ту суму, яку формується кінцева на газопостачання", – додав міністр.

На зауваження ведучого щодо отримання громадянами платіжок за транспортування газу, яким українці з певним причин не користуються (наприклад опалюють будинок палетами – УП), міністр відповів, що це так звана "абонплата" за існування газової труби.

"Логіка у цьому: у будь-який момент можна відкрити трубу і газ там буде. Це не так, що ви не сплачуєте, а газ все одно є. Все ж таки треба весь час витрачати гроші на те, щоб підтримувати все (газову інфраструктуру – УП) в робочому стані", – пояснив Оржель.

Окрім цього, він повідомив, що ведеться робота над тим, щоб громадяни отримували одну платіжку, а не дві.