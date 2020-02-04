Уряд запустить сайт із тарифами на газ у регіонах

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Вівторок, 4 лютого 2020, 04:39

Кабінет міністрів невдовзі має запустити сайт, де буде відображена структура тарифів на газ у різних містах країни. 

Джерело: заступниця керівника ОП Юлія Ковалів в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де по кожному місту буде видно, яка структура тарифу, по скільки ця компанія купує газ, яка знижка буде надаватись по кожному місту. І не інакше як ми з вами, кожен з нас, який отримує платіжку, повинен контролювати, а чи ефективно ці гроші витрачаються."

Деталі: Такий сайт є відповіддю на дії влади на місцях, яка іноді не може пояснити жителям власних міст, чому розмір платіжки за комунальні послуги саме такий. 

За її словами, близько 90% комунальних підприємств належать місцевій владі, а половина їх керівників є "фактично безпорадними" в управлінні підприємствами. 

Знати більше: Ціна на газ для населення: що саме змінив уряд і як це позначиться на платіжках

Ольга Гетьманець, УП
Теми: газ Кабінет міністрів Нафтогаз Офіс президента


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