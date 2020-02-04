Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд запустить сайт із тарифами на газ у регіонах

Вівторок, 4 лютого 2020, 03:39
Уряд запустить сайт із тарифами на газ у регіонах

Кабінет міністрів невдовзі має запустити сайт, де буде відображена структура тарифів на газ у різних містах країни. 

Джерело: заступниця керівника ОП Юлія Ковалів в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де по кожному місту буде видно, яка структура тарифу, по скільки ця компанія купує газ, яка знижка буде надаватись по кожному місту. І не інакше як ми з вами, кожен з нас, який отримує платіжку, повинен контролювати, а чи ефективно ці гроші витрачаються."

Деталі: Такий сайт є відповіддю на дії влади на місцях, яка іноді не може пояснити жителям власних міст, чому розмір платіжки за комунальні послуги саме такий. 

За її словами, близько 90% комунальних підприємств належать місцевій владі, а половина їх керівників є "фактично безпорадними" в управлінні підприємствами. 

Знати більше: Ціна на газ для населення: що саме змінив уряд і як це позначиться на платіжках

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: газКабінет міністрівНафтогазОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
газ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Регулятор відкрив доступ до нового маршруту для імпорту газу в Україну
Австрія закликала вітчизняних постачальників прискорити відмову від газу РФ
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: