Уряд запустить сайт із тарифами на газ у регіонах

Кабінет міністрів невдовзі має запустити сайт, де буде відображена структура тарифів на газ у різних містах країни.

Джерело: заступниця керівника ОП Юлія Ковалів в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де по кожному місту буде видно, яка структура тарифу, по скільки ця компанія купує газ, яка знижка буде надаватись по кожному місту. І не інакше як ми з вами, кожен з нас, який отримує платіжку, повинен контролювати, а чи ефективно ці гроші витрачаються."

Деталі: Такий сайт є відповіддю на дії влади на місцях, яка іноді не може пояснити жителям власних міст, чому розмір платіжки за комунальні послуги саме такий.

За її словами, близько 90% комунальних підприємств належать місцевій владі, а половина їх керівників є "фактично безпорадними" в управлінні підприємствами.

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