В Офісі Зеленського проводять співбесіди з кандидатами в Кабмін – джерела

В Офісі президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд.

Про це повідомили одразу кілька джерел УП в Кабміні.

За даними співрозмовників в уряді, перша велика співбесіда відбулася в суботу, 1 лютого, на Банковій.

Потенційних кандидатів співбесідували президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.

За даними УП, у Зеленського розглядають можливість розділення двох чинних міністерств: з Мінекономіки можуть виокремити міністерство АПК, а з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.

Крім того у президента є запитання до кількох міністрів, наприклад, до міністра окупованих територій. Їх можуть або замінити, або посилити за рахунок профільних віцепрем’єрів.

За даними УП, цього тижня, можливо уже у вівторок, у Верховній Раді мають проголосувати за звільнення міністра розвитку громад і територій та призначення замість неї Дениса Шмигаля у статусі якраз віцепрем’єра-міністра.

Питання оновлення уряду, за інформацією УП, буде вирішуватись впродовж найближчого тижня-двох. Планується велике перезавантаження – призначатимуть нових заступників та радників.