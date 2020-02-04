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Посол Франції: Не можна ставити Росію в кут, наче учня в школі

Вівторок, 4 лютого 2020, 08:35
Посол Франції: Не можна ставити Росію в кут, наче учня в школі

Франція підтримує діалог з Росією, оскільки утримування РФ "в ізоляції" не давали результатів.

Про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив в інтерв’ю "Громадському", повідомляє "Європейська правда".

Пояснюючи, чому президент Еммануель Макрон вирішив поновити контакти з Росією, посол сказав, що попередня стратегія не давала результатів.

"Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію — це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався "нормандський саміт", не було жодного прогресу", - зауважив дипломат.

За його словами, первинним прагненням президента Макрона було те, що потрібно спробувати відновити довіру і  почати діалог з Владіміром Путіним, але при цьому з чітким дотриманням умов.

"Наша позиція абсолютно не змінилася ані стосовно територіальної цілісності України, ані стосовно санкцій проти Росії, які регулярно подовжувалися, в тому числі й зовсім недавно на рівні ЄС. Тобто, діалог — так, але діалог вимогливий", - сказав він.

За його словами, результатами нової стратегії нині є повернення до "нормандського формату".

"Це напряму пов’язано з тим, що ми працювали над відновленням довіри між Путіним та Зеленським. Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності, у нас є економічні інтереси в Росії, як і в України. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, не має сенсу. Потрібно з ними вести діалог", - зауважив дипломат.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіясвіт
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