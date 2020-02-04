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5 років за збут деревини: колишнього директора лісгоспу покарали

Вівторок, 4 лютого 2020, 10:15
5 років за збут деревини: колишнього директора лісгоспу покарали

Колишнього директора одного з лісових господарств Черкащини, викритого Службою безпеки України на розкраданні державного лісу, засуджено до позбавлення волі на 5 років.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Дослівно: "Посадовець організував схему нелегального продажу дерев цінних порід представникам комерційних структур. Чиновник реалізовував лісосировину підприємцям без проведення обов’язкового аукціону та укладення відповідного договору купівлі-продажу.

Співробітники СБУ задокументували факт незаконного збуту зловмисником 30 кубометрів дубу на суму понад 220 тисяч гривень".

Деталі: Правоохоронці затримали посадовця навесні 2017 року під час нелегального відвантаження комерсантам державної деревини.

 
 
 

Лисянський райсуд Черкаської області визнав фігуранта винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Вирок набув законної сили.

"Українська правда" у Threads

Теми: екологіяекономікаСБУЧеркаська область
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