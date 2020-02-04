Студентка з Івано-Франківська замовила вбивство європейця

5028 переглядів
Вівторок, 4 лютого 2020, 11:36
СБУ

Силовики попередили замовне вбивство громадянина однієї з країн Євросоюзу, яке організувала його колишня дружина.

Джерело:СБУНацполіція, прокуратура

Деталі: За даними слідства, громадянка сусідньої країни, яка навчається в одному із вищих навчальних закладів Івано-Франківська, хотіла "замовити" колишнього чоловіка через незгоду з рішенням суду, який віддав їхню спільну дитину батьку, а її зобов’язав сплачувати аліменти.

Оперативники СБУ отримали інформацію, що іноземка підшукує виконавця для здійснення вбивства.

За вчинення вбивства зловмисниця пропонувала виконавцю 4,3 тисячі доларів США. За версією слідства, вбивство повинно було виглядати як нещасний випадок і відбутись за кордоном, де постійно проживає її колишній чоловік, у той час як вона знаходитиметься в Україні, щоб забезпечити собі алібі.

3 лютого правоохоронці затримали жінку і виконавця в Івано-Франківську, де вона передавала аванс у розмірі 500 доларів США.

 
 

Про затримання іноземної громадянки повідомили консульство відповідної держави. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді гримання під вартою.

За фактом організації умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Українська правда
Теми: СБУ Івано-Франківськ поліція кримінал вбивство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
5 років за збут деревини: колишнього директора лісгоспу покарали 4 лютого 2020, 11:15
Реформувати СБУ чи зберегти вплив президента? 3 лютого 2020, 15:00
Речник МВС натякнув на слід СБУ у вбивстві Шеремета – злив переписки 2 лютого 2020, 11:23
Усі новини
Головні новини
Рада змінила міністра розвитку громад і територій
Міністр Бабак: "Порадіти на моїх кістках не вийде. Бійтеся"
Зафіксовано другу смерть від коронавірусу за межами материкового Китаю
В Офісі Зеленського проводять співбесіди з кандидатами в Кабмін – джерела
Усі новини
здоров'я

9 ознак, які вказують на те, що ви недостатньо спите

здоров'я

26 способів покращити свою імунну систему вдома

Діти

10 наукових підказок для батьків від американської економістки