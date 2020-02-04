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Студентка з Івано-Франківська замовила вбивство європейця

Вівторок, 4 лютого 2020, 10:36
Студентка з Івано-Франківська замовила вбивство європейця
СБУ

Силовики попередили замовне вбивство громадянина однієї з країн Євросоюзу, яке організувала його колишня дружина.

Джерело:СБУНацполіція, прокуратура

Деталі: За даними слідства, громадянка сусідньої країни, яка навчається в одному із вищих навчальних закладів Івано-Франківська, хотіла "замовити" колишнього чоловіка через незгоду з рішенням суду, який віддав їхню спільну дитину батьку, а її зобов’язав сплачувати аліменти.

Оперативники СБУ отримали інформацію, що іноземка підшукує виконавця для здійснення вбивства.

За вчинення вбивства зловмисниця пропонувала виконавцю 4,3 тисячі доларів США. За версією слідства, вбивство повинно було виглядати як нещасний випадок і відбутись за кордоном, де постійно проживає її колишній чоловік, у той час як вона знаходитиметься в Україні, щоб забезпечити собі алібі.

3 лютого правоохоронці затримали жінку і виконавця в Івано-Франківську, де вона передавала аванс у розмірі 500 доларів США.

 
 

Про затримання іноземної громадянки повідомили консульство відповідної держави. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді гримання під вартою.

За фактом організації умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Українська правда

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Теми: СБУІвано-Франківськполіціякриміналвбивство
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