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Зима рятує репутацію: в Україну йдуть морози

Вівторок, 4 лютого 2020, 11:12
Зима рятує репутацію: в Україну йдуть морози

До кінця тижня українцям прогнозують посилення похолодання, очікуються морози до -10 градусів й нижче.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Найскладніша погода 5-го лютого внаслідок виходу південного циклону, очікується у центральних, східних областях, на Півдні, у Карпатах, на Прикапатті та Закарпатті.

До кінця тижня похолодання в Україні посилиться, нас чекають навіть до -10 градусів й нижче".

Деталі: 5-го лютого через циклон Petra в Україні очікується сильний сніг чи дощ, сильний вітер, налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледиця.

 

Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та Карпатах.

На півночі України та значній частині негірського Заходу очікується лише сильний штормовий вітер та опади максимум помірні або й невеликі.

 

Температура повітря у середу вдень в Україні передбачається невисокою, від 1 морозу до 3 тепла. На Півдні +5+10, проте вже 6-го лютого похолодає.

У Києві очікується сильний штормовий вітер 5-го лютого. Вночі в столиці пройдуть дощ та мокрий сніг, вранці - мокрий сніг, сніг.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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