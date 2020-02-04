Стала відома головна вимога українців до Зеленського
64% українців найбільше чекають від президента Володимира Зеленського припинення військових дій на Сході країни.
Джерело: результати січневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг"
Дослівно: "Припинення військових дій на Сході України залишається ключовим суспільним запитом до президента (64%).
За останні місяці зросла значимість запитів на припинення війни та відродження промисловості".
Деталі: Посилення боротьби з корупцією очікують 45% опитаних, відродження промисловості – 30%.
24% чекають від Зеленського підвищення соціальних стандартів та 22% – підвищення якості медицини.
Дослідження проходило 22-26 січня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2500 респондентів від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.