Стала відома головна вимога українців до Зеленського

64% українців найбільше чекають від президента Володимира Зеленського припинення військових дій на Сході країни.

Джерело: результати січневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Дослівно: "Припинення військових дій на Сході України залишається ключовим суспільним запитом до президента (64%).

За останні місяці зросла значимість запитів на припинення війни та відродження промисловості".

Деталі: Посилення боротьби з корупцією очікують 45% опитаних, відродження промисловості – 30%.

24% чекають від Зеленського підвищення соціальних стандартів та 22% – підвищення якості медицини.

Дослідження проходило 22-26 січня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2500 респондентів від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.